Під Одесою на блокпосту сталася ДТП: є постраждалі, серед них нацгвардієць (фото)

Унаслідок аварії травм зазнали двоє водіїв, пасажир та військовослужбовець НГУ, на якого наїхала машина. Потерпілих доставили до лікарні з різними травмами.

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В Одеській області водій у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП на блокпосту. Аварія сталася близько 5 години ранку 16 грудня на Старокиївській дорозі. Постраждали четверо осіб, серед них нацгвардієць. Про це повідомила Національна поліція України.

За попередніми даними, 51-річний водій автомобіля Ford врізався в Honda, коли її 21-річний кермувальник зупинився на блокпосту, щоб показати документи військовому Нацгвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, і машина наїхала на гвардійця.

ДТП на блокпосту в Одеській області Фото: Національна поліція

Унаслідок аварії травм зазнали обидва водії, 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець. Їх госпіталізували з різними ушкодженнями.

Поліцейські зафіксували, що водій Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. У нього та водія Honda взяли зразки крові для експертизи. Очікуються результати.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України, яка стосується ДТП, скоєних водіями у стані сп’яніння, що призвели до травм середньої тяжкості. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, 16 грудня на Закарпатті автомобіль ВАЗ врізався у заправну колонку. Патрульні, які прибули на місце з'ясували, що вміст алкоголю в крові водія перевищував норму у 6 разів.

1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. За даними поліції, BMW врізалось у Ford. Загинула одна дитина. Двоє дітей та двоє дорослих отримали травми.