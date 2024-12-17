В Одесской области в школе умер 15-летний ученик: ему стало плохо на уроке физкультуры

Десятикласснику во время урока физкультуры резко стало плохо, он вышел из зала, но потерял сознание и упал. Учителя пытались оказать домедицинскую помощь, однако медики, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть подростка.

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В Березовском районе Одесской области во время урока физкультуры в школе внезапно стало плохо 15-летнему ученику. Медики скорой помощи прибыли на место происшествия, однако они констатировали смерть подростка, говорится в сообщении Нацполиции.

Пресс-служба полиции пишет, что по предварительным данным, около 13 часов во время урока физической культуры одному из учеников стало нехорошо и тот попросил разрешения выйти. Однако в коридоре подросток упал и потерял сознание.

Учителя немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи и попытались оказать первую домедицинскую помощь. Однако по прибытии медиков на место происшествия, те вынуждены были констатировать смерть ученика.

Сейчас на месте смерти десятиклассника работает следственно-оперативная группа. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства трагедии, а причину смерти будут выяснять судмедэксперты. На основе данных расследования будет понятно, по какой статье будет открыто уголовное производство по факту смерти подростка.

Напомним, Фокус рассказывал, что из-за стрельбы погиб учитель и ученик в США. Полиция сообщила, что стрелком была 15-летняя ученица этого учебного заведения, которая покончила жизнь самоубийством.

Также мы писали, что в Одессе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя девушка. Когда ученики и учителя спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую домедицинскую помощь.