В США произошла стрельба в христианской школе: убиты учитель и ученик, детали (фото)
Полиция сообщила, что стрелком была 15-летняя ученица этого учебного заведения, которая покончила жизнь самоубийством.
В христианской школе города Мэдисон в американском штате Висконсин произошла стрельба, в результате которой погиб учитель и ученик. Об этом пишет The Associated Press.
Стрелком, по данным полиции, оказалась 15-летняя ученица этого учебного заведения. Орудием убийства был пистолет. Кроме убитого учителя и одноклассника стрелка, ранения получили еще шестеро других учеников, двое из них находятся в критическом состоянии. Учитель и трое учеников были доставлены в больницу с менее серьезными ранениями, и двое из них были выписаны к вечеру понедельника, 16 декабря.
Мотив преступления остается неизвестным. Начальник полиции отметил, что детективы работают над установлением причин трагедии.
Полиция также сообщила, что стрелок, которую идентифицировали как Натали Рупноу, была найдена с огнестрельным ранением, которое она сама себе нанесла, когда прибыли офицеры. Девушка умерла по дороге в больницу.
"Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, которые находились в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия", — пояснил начальник полиции Мэдисона Шон Барнс
Другие подробности полиция пока не разглашает.
В то же время один из очевидцев происшествия отметил, что видел, как двое полицейских с длинными ружьями приближались к зданию школы, ведя за собой полицейскую собаку. Вскоре начали выбегать группы учеников, некоторые из них были без верхней одежды и держались за руки.
Напомним, 23 ноября в Киеве произошла драка со стрельбой, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.
15 ноября сообщалось, что под Киевом представитель "Муниципальной стражи" открыл стрельбу по человеку.