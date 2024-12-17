В США произошла стрельба в христианской школе: убиты учитель и ученик, детали (фото)

Полиция сообщила, что стрелком была 15-летняя ученица этого учебного заведения, которая покончила жизнь самоубийством.

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В христианской школе города Мэдисон в американском штате Висконсин произошла стрельба, в результате которой погиб учитель и ученик. Об этом пишет The Associated Press.

Стрелком, по данным полиции, оказалась 15-летняя ученица этого учебного заведения. Орудием убийства был пистолет. Кроме убитого учителя и одноклассника стрелка, ранения получили еще шестеро других учеников, двое из них находятся в критическом состоянии. Учитель и трое учеников были доставлены в больницу с менее серьезными ранениями, и двое из них были выписаны к вечеру понедельника, 16 декабря.

Христианская школа в Мэдисоне Фото: Associated Press

Мотив преступления остается неизвестным. Начальник полиции отметил, что детективы работают над установлением причин трагедии.

Полиция также сообщила, что стрелок, которую идентифицировали как Натали Рупноу, была найдена с огнестрельным ранением, которое она сама себе нанесла, когда прибыли офицеры. Девушка умерла по дороге в больницу.

"Сигнал о стрельбе поступил в полицию около 11:00 по местному времени. Офицеры, которые находились в 5 километрах от школы, оперативно прибыли на место. В здании они не применяли оружие, поскольку подозреваемая, вероятно, покончила с собой еще до их прибытия", — пояснил начальник полиции Мэдисона Шон Барнс

Другие подробности полиция пока не разглашает.

Стрельба в школе Мэдисона Фото: Associated Press

В то же время один из очевидцев происшествия отметил, что видел, как двое полицейских с длинными ружьями приближались к зданию школы, ведя за собой полицейскую собаку. Вскоре начали выбегать группы учеников, некоторые из них были без верхней одежды и держались за руки.

Женщина с детьми Фото: Associated Press

Напомним, 23 ноября в Киеве произошла драка со стрельбой, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.

15 ноября сообщалось, что под Киевом представитель "Муниципальной стражи" открыл стрельбу по человеку.