В США сталась стрілянина у християнській школі: вбито вчителя та учня, деталі (фото)

Поліція повідомила, що стрільцем була 15-річна учениця цього навчального закладу, яка покінчила життя самогубством.

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У християнській школі міста Медісон в американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, внаслідок якої загинув вчитель та учень. Про це пише The Associated Press.

Стрільцем, за даними поліції, виявилась 15-річна учениця цього навчального закладу. Знаряддям вбивства був пістолет. Окрім вбитого вчителя та однокласника стрільця, поранення отримали ще шестеро інших учнів, двоє з них перебувають у критичному стані. Вчитель і троє учнів були доставлені в лікарню з менш серйозними пораненнями, і двоє з них були виписані до вечора понеділка, 16 грудня.

Християнська школа у Медісоні Фото: Associated Press

Мотив злочину залишається невідомим. Начальник поліції наголосив, що детективи працюють над встановленням причин трагедії.

Поліція також повідомила, що стрілець, яку ідентифікували як Наталі Рупноу, була знайдена з вогнепальним пораненням, яке вона сама собі нанесла, коли прибули офіцери. Дівчина померла по дорозі до лікарні.

"Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття", — пояснив начальник поліції Медісона Шон Барнс

Інші подробиці поліція наразі не розголошує.

Стрілянина у школі Медісона Фото: Associated Press

Водночас один з очевидців події зазначив, що бачив, як двоє поліцейських з довгими рушницями наближалися до будівлі школи, ведучи за собою поліцейського собаку. Незабаром почали вибігати групи учнів, деякі з них були без верхнього одягу і трималися за руки.

Жінка з дітьми Фото: Associated Press

Нагадаємо, 23 листопада у Києві сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої один чоловік загинув і двоє дістали поранення.

15 листопада повідомлялося, що під Києвом представник "Муніципальної варти" відкрив стрілянину по людині.