В США сталась стрілянина у християнській школі: вбито вчителя та учня, деталі (фото)
Поліція повідомила, що стрільцем була 15-річна учениця цього навчального закладу, яка покінчила життя самогубством.
У християнській школі міста Медісон в американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, внаслідок якої загинув вчитель та учень. Про це пише The Associated Press.
Стрільцем, за даними поліції, виявилась 15-річна учениця цього навчального закладу. Знаряддям вбивства був пістолет. Окрім вбитого вчителя та однокласника стрільця, поранення отримали ще шестеро інших учнів, двоє з них перебувають у критичному стані. Вчитель і троє учнів були доставлені в лікарню з менш серйозними пораненнями, і двоє з них були виписані до вечора понеділка, 16 грудня.
Мотив злочину залишається невідомим. Начальник поліції наголосив, що детективи працюють над встановленням причин трагедії.
Поліція також повідомила, що стрілець, яку ідентифікували як Наталі Рупноу, була знайдена з вогнепальним пораненням, яке вона сама собі нанесла, коли прибули офіцери. Дівчина померла по дорозі до лікарні.
"Сигнал про стрілянину надійшов у поліцію близько 11:00 за місцевим часом. Офіцери, які перебували за 5 кілометрів від школи, оперативно прибули на місце. У будівлі вони не застосовували зброю, оскільки підозрювана, ймовірно, наклала на себе руки ще до їхнього прибуття", — пояснив начальник поліції Медісона Шон Барнс
Інші подробиці поліція наразі не розголошує.
Водночас один з очевидців події зазначив, що бачив, як двоє поліцейських з довгими рушницями наближалися до будівлі школи, ведучи за собою поліцейського собаку. Незабаром почали вибігати групи учнів, деякі з них були без верхнього одягу і трималися за руки.
Нагадаємо, 23 листопада у Києві сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої один чоловік загинув і двоє дістали поранення.
15 листопада повідомлялося, що під Києвом представник "Муніципальної варти" відкрив стрілянину по людині.