На Одещині в школі помер 15-річний учень: йому стало зле на уроці фізкультури

Десятикласнику під час заняття з фізкультури різко стало зле, він вийшов із зали, але знепритомнів і впав. Вчителі намагалися надати домедичну допомогу, однак медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть підлітка.

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У Березівському районі Одеської області під час уроку фізкультури в школі раптово стало погано 15-річному учневі. Медики швидкої допомоги прибули на місце події, однак вони констатували смерть підлітка, йдеться в повідомленні Нацполіції.

Пресслужба поліції пише, що, за попередніми даними, близько 13:00 під час уроку фізичної культури одному з учнів стало зле і той попросив дозволу вийти. Однак у коридорі підліток впав і знепритомнів.

Вчителі негайно викликали бригаду швидкої медичної допомоги та спробували надати першу домедичну допомогу. Однак після прибуття медиків на місце події ті змушені були констатувати смерть учня.

Наразі на місці смерті десятикласника працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці намагаються встановити всі обставини трагедії, а причину смерті будуть з'ясовувати судмедексперти. На основі даних розслідування буде зрозуміло, за якою статтею буде відкрите кримінальне провадження за фактом смерті підлітка.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що через стрілянину загинув учитель та учень в США. Поліція повідомила, що стрільцем була 15-річна учениця цього навчального закладу, яка покінчила життя самогубством.

Також ми писали, що в Одесі під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчина. Коли учні та вчителі спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу домедичну допомогу.