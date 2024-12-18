Уже около десятка: полярники поделились первым видео новорожденных пингвинят (видео)

Вблизи станции уже около десятка новорожденных пингвинят. Ученые отметили, что в целом на острове преобладают субантарктические пингвины — сейчас их около 4 тысяч.

Related video

В Национальном антарктическом научном центре поделились первым видео новорожденных пингвинят. Их сняла по дороге к рабочему месту геофизик 29-й УАЭ Анна Соина, рассказывают ученые на странице в Facebook.

"Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", уже около десятка новорожденных пингвинят. Большинство — как раз возле упомянутой лаборатории", — рассказали арктические исследователи.

Ученые напомнили, что на Галиндезе преобладают субантарктические пингвины. Сейчас их на острове около 4 тысяч. В конце прошлого сезона биологи насчитали еще больше — рекордные 7 тысяч птиц.

Напомним, что в конце ноября в Национальном антарктическом центре рассказали, что пингвины изготовили из камней почти 900 гнезд, в которых уже было по 1-2 яйца. Родители высиживали их по очереди: пока один из них шел есть, другой оставался на месте. Затем они менялись. Ученые тогда отмечали, что птенцы будут вылупляться до середины декабря.

Добавим, что недавно возле станции Вернадского пингвин пытался "отжать" чужое гнездо. Он стал приходить к гнезду и клевать его жителей. Впоследствии птицы поблицу арктического научного центра нашли общий язык.