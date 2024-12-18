Вже близько десятка: полярники поділились першим відео новонароджених пінгвіненят (відео)

Поблизу станції вже близько десятка новонароджених пінгвіненят. Науковці зазначили, що загалом на острові переважають субантарктичні пінгвіни — зараз їх близько 4 тисяч.

Related video

В Національному антарктичному науковому центрі поділилися першим відео новонароджених пінгвінят. Їх зафільмувала дорогою до робочого місця геофізикиня 29-ї УАЕ Анна Соіна, розповідають вчені на сторінці в Facebook.

"Зараз на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", вже близько десятка новонароджених пінгвіненят. Більшість — якраз біля згаданої лабораторії", — розповіли арктичні дослідники.

Вчені нагадали, що на Галіндезі переважають субантарктичні пінгвіни. Зараз їх на острові близько 4 тисяч. Наприкінці минулого сезону біологи нарахували ще більше — рекордні 7 тисяч птахів.

Нагадаємо, що в кінці листопада в Національному антарктичному центрі розповіли, що пінгвіни виготовили з камінців майже 900 гнізд, в яких уже було по 1-2 яйця. Батьки висиджували їх по черзі: поки один із них ішов їсти, інший залишався на місці. Потім вони мінялися. Науковці тоді зазначали, що пташенята вилуплюватимуться до середини грудня.

Додамо, що нещодавно біля станції Вернадського пінгвін намагався "віджати" чуже гніздо. Він став приходити до гнізда та дзьобати його жителів. Згодом птахи поблицу арктичного наукового центру порозумілись.