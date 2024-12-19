На Буковине в общежитии избили несовершеннолетнего студента: что грозит обидчикам

Студент общежития сам впустил незваных гостей через окно. Сейчас юноша находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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В общежитии Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий избили несовершеннолетнего студента. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об инциденте омбудсмен узнал во время мониторинга соцсетей. Установлено, что происшествие произошло утром в субботу, 14 декабря.

Телесные повреждения несовершеннолетнему нанесли двое юношей, которые не являются студентами колледжа и не проживают в общежитии.

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Было установлено, что администрация заведения не сообщила правоохранительные органы об инциденте.

Юноше не обеспечили оказание неотложной медицинской помощи, а родителей не проинформировали об избиении их ребенка. Сотрудников Национальной полиции в заведение вызвал родственник студента, который и подал заявление о факте избиения.

Кроме того, администрация заведения не имела надлежащего контроля за проживанием и учетом посещения посторонними лицами общежития колледжа.

Сейчас пострадавший находится в больнице. В связи с ухудшением состояния здоровья 15 декабря парня доставили каретой скорой помощи в сопровождении брата в больницу. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Состояние — средней тяжести.

Дмитрий Лубинец отметил, что непринятие своевременных мер для защиты прав ребенка является грубым нарушением, которое будет иметь соответствующие последствия. Омбудсмен взял ситуацию на контроль и направил соответствующие письма в компетентные органы.

По этическим соображениям Фокус не публикует кадры жесткого избиения человека.

Как информирует медиаагентство АСС, заместитель директора по учебной работе Тарас Савка охарактеризовал пострадавшего как неконфликтного и спокойного студента. Парень учится на втором курсе колледжа и имеет подработку.

Что говорят правоохранители

В полиции сообщали, что двое жителей областного центра в возрасте 14 и 17 лет, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попали в комнату 16-летнего студента, который сам впустил их через окно.

Во время общения между ними возник конфликт, в ходе которого младший из гостей начал наносить жителю общежития удары, а старший снимал избиение на мобильный телефон.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Ювенальные прокуроры изменили квалификацию уголовного производства по факту избиения несовершеннолетнего студента в Черновцах на пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, в октябре в Хмельницком старший студент избил первокурсника. Из-за полученных травм пострадавший оказался в реанимации, где ему удалили селезенку.