На Буковині у гуртожитку побили неповнолітнього студента: що загрожує кривдникам

Студент гуртожитку сам впустив непроханих гостей через вікно. Наразі хлопець перебуває у лікарні у стані середньої важкості.

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У гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили неповнолітнього студента. Наразі юнак перебуває у лікарні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Про інцидент омбудсмен дізнався під час моніторингу соцмереж. Встановлено, що подія сталася вранці у суботу, 14 грудня.

Тілесних ушкоджень неповнолітньому завдали двоє юнаків, які не є студентами коледжу та не проживають у гуртожитку.

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Було встановлено, що адміністрація закладу не повідомила правоохоронні органи про інцидент.

Хлопцеві не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги, а батьків не поінформували про побиття їхньої дитини. Працівників Національної поліції до закладу викликав родич студента, який і подав заяву про факт побиття.

Окрім того, адміністрація закладу не мала належного контролю за проживанням та обліком відвідування сторонніми особами гуртожитку коледжу.

Наразі постраждалий перебуває у лікарні. У зв’язку із погіршенням стану здоров’я 15 грудня хлопця доправили каретою швидкої допомоги у супроводі брата до лікарні. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Стан — середньої важкості.

Дмитро Лубінець наголосив, що невжиття своєчасних заходів для захисту прав дитини є грубим порушенням, яке матиме відповідні наслідки. Омбудсмен узяв ситуацію на контроль та скерував відповідні листи до компетентних органів.

З етичних міркувань Фокус не публікує кадри жорсткого побиття людини.

Як інформує медіаагентство АСС, заступник директора з навчальної роботи Тарас Савка охарактеризував постраждалого як неконфліктного та спокійного студента. Хлопець навчається на другому курсі коледжу та має підробіток.

Що кажуть правоохоронці

У поліції повідомляли, що двоє жителів обласного центру віком 14 і 17 років, імовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, потрапили до кімнати 16-річного студента, який сам впустив їх через вікно.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, під час якого молодший із гостей почав завдавати мешканцеві гуртожитку ударів, а старший знімав побиття на мобільний телефон.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Ювенальні прокурори змінили кваліфікацію кримінального провадження за фактом побиття неповнолітнього студента у Чернівцях на катування (ч. 1 ст. 127 КК України), що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, у жовтні у Хмельницькому старший студент побив першокурсника. Через зазнані травми постраждалий опинився у реанімації, де йому видалили селезінку.