В Чернигове уроженца Москвы наказали за уклонение от службы в ВСУ: детали

Гражданин Украины не явился в воинскую часть к дате, указанной в повестке. Результаты предварительного обследования показали, что он годен к службе.

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Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года уроженца Москвы за уклонение от призыва в армию. Гражданин Украины не явился в воинскую часть после вручения повестки, указано в приговоре суда.

Изначально мужчина сам пришел в призывной участок 4 апреля прошлого года в рамках всеобщей мобилизации в Украине. Там ему выдали повестку с требованием прибыть 10 апреля и выезжать в воинскую часть.

Житель Чернигова не пришел в ТЦК в указанную дату без уважительных причин, поэтому его признали уклонистом. В суде он не признал полностью свою вину и рассказал, что пришел в ТЦК обновить данные.

Военкомы спросили, будет ли он проходить военно-врачебную комиссию. Мужчина сказал, что не может этого сделать, так как у него нет при себе медицинской карты. Далее ему вернули документы, но без военного билета — только паспорт и медицинский документ, который он предъявил. Военнообязанный решил не приходить повторно, так как испугался отсутствия военного билета.

Суду показали справку от 4 апреля 2023 года после медосмотра, в ней были записаны результаты предварительного обследования, согласно которым его признали "пригодным" к службе. Однако диагноз в справке содержал неточности.

В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободили с условием, что в течение двух лет он не совершит новое аналогичное преступление и исполнит все обязанности.

Фокус ранее писал, кого в Украине могут мобилизовать с 1 января 2025 года. В категорию военнообязанных попадают в том числе мужчины в возрасте от 50 до 60 лет.

Также Фокус выяснял, могут ли набирать в армию мужчин с больными суставами и костями. В этой категории существует целый ряд заболеваний, освобождающих от службы в ВСУ.