У Чернігові уродженця Москви покарали за ухилення від служби в ЗСУ: деталі

Громадянин України не з'явився у військову частину до дати, зазначеної в повістці. Результати попереднього обстеження показали, що він придатний до служби.

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Деснянський районний суд Чернігова засудив до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки уродженця Москви за ухилення від призову до армії. Громадянин України не з'явився у військову частину після вручення повістки, йдеться у вироку суду.

Спочатку чоловік сам прийшов до призовної дільниці 4 квітня минулого року в межах загальної мобілізації в Україні. Там йому видали повістку з вимогою прибути 10 квітня і виїжджати до військової частини.

Мешканець Чернігова не прийшов до ТЦК у зазначену дату без поважних причин, тому його визнали ухилянтом. У суді він не визнав повністю свою провину і розповів, що прийшов до ТЦК оновити дані.

Військкоми запитали, чи буде він проходити військово-лікарську комісію. Чоловік сказав, що не може цього зробити, оскільки не має при собі медичної карти. Далі йому повернули документи, але без військового квитка — тільки паспорт і медичний документ, який він пред'явив. Військовозобов'язаний вирішив не приходити повторно, бо злякався відсутності військового квитка.

Суду показали довідку від 4 квітня 2023 року після медогляду, у ній були записані результати попереднього обстеження, згідно з якими його визнали "придатним" до служби. Однак діагноз у довідці містив неточності.

У підсумку чоловіка визнали винним у скоєнні злочину. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнили з умовою, що протягом двох років він не вчинить нового аналогічного злочину та виконає всі обов'язки.

Фокус раніше писав, кого в Україні можуть мобілізувати з 1 січня 2025 року. До категорії військовозобов'язаних потрапляють, зокрема, чоловіки віком від 50 до 60 років.

Також Фокус з'ясовував, чи можуть набирати в армію чоловіків із хворими суглобами та кістками. У цій категорії є ціла низка захворювань, які звільняють від служби в ЗСУ.