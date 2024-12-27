Над Украиной "заметили" российский пассажирский самолет: подробности (фото)

Это уже второй подобный инцидент с начала декабря. Эксперты выдвигают три версии, почему сервисы отслеживают гражданские самолеты над Украиной, несмотря на закрытое воздушное пространство.

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25 декабря над территорией Украины снова "пролетел" гражданский самолет из РФ. Об этом свидетельствуют данные из сервиса слежения за полетами воздушных судов Flightradar.

По данным сервиса, около 10:10 по лондонскому времени (13:10 по Киеву) над территорией Украины фиксировался самолет Boeing 737-8MC, который принадлежит российской компании "Победа". Воздушное судно с бортовым номером RA-73232 осуществляло перелет рейсом PBD111 из Астрахани в Москву, однако его маршрут пролегал по территории Украины, которая является закрытой для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

Исходные данные о российском самолете (фото: скриншот Flightradar)

Сначала самолет якобы пролетел над Азовским морем возле временно оккупированного Бердянска, а затем появился между украинскими городами Кривой Рог и Днепр.

"Пролет" самолета над Азовским морем (фото: скриншот Flightradar)

"Пролет" самолета между Кривым Рогом и Днепром (фото: скриншот Flightradar)

Уже через 30 минут, в 13:45 по киевскому времени, российский борт снова был зафиксирован на севере Черниговской области возле границы с Россией.

"Пролет" самолета над Черниговщиной (фото: скриншот Flightradar)

После этого самолет снова исчез с наблюдения, а уже потом снова появился на территории РФ. Позже воздушное судно совершило посадку в аэропорту "Внуково", расположенном в Москве.

Такие "загадочные" полеты довольно часто отмечают мониторинговые сервисы. Среди версий, почему случаются такие ситуации, отмечают такие, как сбои в работе навигационной системы самолета, проблемы с работой самого сервиса или работа российских систем РЭБ.

Напомним, 2 декабря Фокус сообщал, что неизвестный российский самолет "пролетел" над Украиной. Эксперты говорят, что при определенных условиях иностранные самолеты могут заходить в украинское воздушное пространство. Однако несколько областей самолет пересечь не мог.

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