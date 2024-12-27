Над Україною "помітили" російський пасажирський літак: подробиці (фото)

Це вже другий подібний інцидент від початку грудня. Експерти висувають три версії, чому сервіси відслідковують цивільні літаки над Україною попри закритий повітряний простір.

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25 грудня над територією України знову "пролетів" цивільний літак з РФ. Про це свідчать дані із сервісу стеження за польотами повітряних суден Flightradar.

За даними сервісу, приблизно о 10:10 за лондонським часом (13:10 за Києвом) над територією України фіксувався літак Boeing 737-8MC, який належить російській компанії "Побєда". Повітряне судно з бортовим номером RA-73232 здійснювало переліт рейсом PBD111 з Астрахані до Москви, однак його маршрут пролягав територією України, яка є закритою для польотів цивільної авіації з 24 лютого 2022 року.

Вихідні дані про російський літак (фото: скриншот Flightradar)

Спочатку літак нібито пролетів над Азовським морем біля тимчасово окупованого Бердянська, а потім з'явився між українськими містами Кривий Ріг і Дніпро.

"Проліт" літака над Азовським морем (фото: скриншот Flightradar)

"Проліт" літака між Кривим Рогом і Дніпром (фото: скриншот Flightradar)

Вже за 30 хвилин, о 13:45 за київським часом, російський борт знову був зафіксований на півночі Чернігівської області біля кордону з Росією.

"Проліт" літака над Чернігівщиною (фото: скріншот Flightradar)

Після цього літак знову зник зі спостереження, а вже потім знову з'явився на території РФ. Пізніше повітряне судно здійснило посадку в аеропорті "Внуково", розташованому в Москві.

Такі "загадкові" польоти доволі часто відзначають моніторингові сервіси. Серед версій, чому трапляються такі ситуації, відзначають три наступні — збої у роботі навігаційної системи літака, проблеми з роботою самого сервісу або робота російських систем РЕБ.

Нагадаємо, 2 грудня Фокус повідомляв, що невідомий російський літак "пролетів" над Україною. Експерти кажуть, що за певних умов іноземні літаки можуть заходити в український повітряний простір. Однак кілька областей літак перетнути не міг.

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