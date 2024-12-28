Почти 1400 человек: на Буковине установили рекорд по самому массовому исполнению колядки (фото, видео)

В субботу 1356 человек в Черновцах одновременно спели "На різдвяні свята всі ся радуймо". Этот рекорд претендует на мировое признание, ведь колядку такого масштаба в Украине исполняли впервые.

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В Черновцах 28 декабря составляли мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки "На різдвяні свята всі ся радуймо". Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

Первый заместитель Черновицкого облсовета Николай Гуйтор опубликовал на своей странице в Facebook, как, собственно, происходило исполнение рекордной колядки.

Под благословением епископа Православной Церкви Украины (ПЦУ) Феогноста, 1356 участников из 12 стран мира одновременно спели колядку в Черновицком музее народной архитектуры и быта. К событию присоединились жители края, представители власти, общественности и духовенство, — говорится в сообщении.

Жители Черновцов поют колядку

Мировой рекорд зафиксирован соответствующими дипломами

Совместное фото на память после события

Как сообщили представители книги мировых рекордов, во время мероприятия, которое также имело благотворительное направление, собирали пожертвования на закупку необходимого снаряжения для первой механизированной роты батальона "Волки да Винчи" 53 отдельной мотопехотной бригады.

Напомним, 13-го января в Стрелковской общине Львовской области 105 вертепов спели колядку "Там во Бахмуте". Событие стало самым массовым исполнением колядки в Украине и за ее пределами с рождественской звездой.

В 2022 году в селе Стрелки Львовской области 406 человек исполнили на свирелях колядку "Нова радість стала" и установили новый Национальный рекорд. Массовое выступление было организовано в честь Николая Пукия, который был учителем музыки в Головецкой средней школе, где создал ансамбль свирельщиков и руководил хором.