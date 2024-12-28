Майже 1400 людей: на Буковині встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки (фото, відео)

У суботу 1356 людей у Чернівцях одночасно заспівали "На різдвяні свята всі ся радуймо". Цей рекорд претендує на світове визнання, адже колядку такого масштабу в Україні виконували вперше.

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У Чернівцях 28 грудня становили світовий рекорд з наймасовішого виконання колядки "На різдвяні свята всі ся радуймо!". Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

Перший заступник Чернівецької облради Микола Гуйтор опублікував на своїй сторінці у Facebook, як, власне, відбувалося виконання рекордної колядки.

Під благословенням єпископа Православної Церкви України (ПЦУ) Феогноста, 1356 учасників з 12 країн світу одночасно заспівали колядку в Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту. До події долучилися жителі краю, представники влади, громадськості та духовенство, – йдеться у повідомленні.

Жителі Чернівців співають колядку

Світовий рекорд зафіксовано відповідними дипломами

Спільне фото на згадку після події

Як повідомили представники книги світових рекордів, під час заходу, який також мав благодійне спрямування, збирали пожертви на закупівлю необхідного спорядження для першої механізованої роти батальйону "Вовки да Вінчі" 53 окремої мотопіхотної бригади.

Нагадаємо, 13-го січня в Стрілківській громаді Львівської області 105 вертепів заспівали колядку "Там во Бахмуті". Подія стала наймасовішим виконанням колядки в Україні та за її межами з різдвяною зіркою.

У 2022 році у селі Стрілки Львівської області 406 людей виконали на сопілках колядку "Нова радість стала" та встановили новий Національний рекорд. Масовий виступ був організований на честь Миколи Пукія, який був учителем музики в Головецькій середній школі, де створив ансамбль сопілкарів і керував хором.