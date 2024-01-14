Новий рекорд: на Львівщині масово виконали колядку "Там во Бахмуті" (відео)

Під час заходу вдалося зібрати понад три мільйони грн на спеціалізовану техніку для українських військових. Для фіксації рекорду зібралася понад тисяча людей.

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В Україні встановили новий рекорд з масового виконання колядки. Про це повідомляє Книга світових рекордів України.

13-го січня 2024 року в Стрілківській громаді Львівської області вертепи заспівали колядку "Там во Бахмуті". Вони здобули перемогу в номінації "Вперше", адже подія стала наймасовішим виконанням колядки в Україні та за її межами з різдвяною зіркою.

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Головною метою заходу став збір коштів для 80-ї бригади в рамках фестивалю "Різдвяні пташки". У підсумку вдалося зібрати понад три мільйони грн на спеціалізовану техніку для українських військових.

Інціаторами події стали о. Гром Роман Іванович та о. Гальо Іван Несторович.

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Повідомляється, що під час заходу взяли участь 1259 людей, вертепів було сформовано 105, а країн-учасниць зафіксовано 8.

Генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк наголосила, що такі рекорди важливі в наш час, адже підтримка військових вкрай необхідна.

На фестивалі також виступив український гурт "Мері".

Зазначимо, що автором слів колядки "Там во Бахмуті" та музики до неї є Олег Вітвіцький.

Нагадаємо, на Львівщині зіграли відому колядку сотні людей на сопілках.

Також Фокус писав про масове виконання колядки "Нова радість стала" на початку 2022 року.