Зимний отдых: СМИ выяснили, есть ли в "Буковеле" сотрудники ТЦК и "мажоры" (видео)

Популярный горнолыжный курорт явно чувствует нехватку туристов к Новому году. Причина в чрезвычайной дороговизне: 3 часа катания обойдутся минимум в 1100 гривен.

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Большого количества богачей не видно на популярном украинском горнолыжном курорте "Буковель". Сотрудников ТЦК также нет на территории комплекса, рассказал журналист канала "Киев24".

"Нет тут такой толпы, большого количества богачей, что тут прям диско. Смотрите, я сейчас нахожусь на самом высоком подъемнике, гора Довга. Много людей тут нет", — описывает он состояние курорта.

Судя по показанным видеокадрам, можно сделать вывод, что курорт посетили семьи с детьми. Множества людей и очередей действительно нет.

"Причина простая — очень дорого. Ski-паси (карточка со специальным чипом, при помощи которой можно воспользоваться подъемниками, — ред.) до Нового года стоят минимум 1100 гривен на 3 часа катания. Ski-паси на вторую половину дня — 1400 гривен, а на целый день — 1800 гривен. С 1 января начинается пик сезона и цена последних взлетит до 2 200 гривен", — проинформировал журналист.

Кроме карточек, нужно взять и горнолыжное оборудование: лыжи, палки, шлемы обойдутся в 500 гривен, а куртка и штаны — еще в 500 гривен.

"Погода шикарная, снег есть, настроение — хорошее. Мажорства, как во французском Куршевеле, и близко нет. Работников ТЦК на территории курорта Буковель тоже нет", — заключил он.

Напомним, горнолыжный курорт "Буковель" ранее искал детских аниматоров и предлагал им зарплаты почти вдвое выше средней по рынку. Рабочий график — посменный с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00.

Фокус ранее писал, что курорт "Буковель" 12 декабря открыл двери для отдыхающих. Низкий сезон на курорте считается с 12 по 18 декабря.