Зимовий відпочинок: ЗМІ з'ясували, чи є в "Буковелі" співробітники ТЦК і "мажори" (відео)

Популярний гірськолижний курорт явно відчуває брак туристів до Нового року. Причина в надзвичайній дороговизні: 3 години катання обійдуться щонайменше в 1100 гривень.

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Великої кількості багатіїв не видно на популярному українському гірськолижному курорті "Буковель". Співробітників ТЦК також немає на території комплексу, розповів журналіст каналу "Київ24".

"Немає тут такого натовпу, великої кількості багатіїв, що тут прям диско. Дивіться, я зараз перебуваю на найвищому підйомнику, гора Довга. Багато людей тут немає", — описує він стан курорту.

Судячи з показаних відеокадрів, можна зробити висновок, що курорт відвідали сім'ї з дітьми. Безлічі людей і черг дійсно немає.

"Причина проста — дуже дорого. Ski-пасі (картка зі спеціальним чіпом, за допомогою якої можна скористатися підйомниками, — ред.) до Нового року коштують мінімум 1100 гривень на 3 години катання. Ski-пасі на другу половину дня — 1400 гривень, а на цілий день — 1800 гривень. З 1 січня починається пік сезону і ціна останніх злетить до 2 200 гривень", — поінформував журналіст.

Крім карток, потрібно взяти і гірськолижне обладнання: лижі, палиці, шоломи обійдуться в 500 гривень, а куртка і штани — ще в 500 гривень.

"Погода шикарна, сніг є, настрій — гарний. Мажорства, як у французькому Куршевелі, і близько немає. Працівників ТЦК на території курорту Буковель теж немає", — підсумував він.

Нагадаємо, гірськолижний курорт "Буковель" раніше шукав дитячих аніматорів і пропонував їм зарплати, майже вдвічі вищі за середню на ринку. Робочий графік — позмінний з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 20:00.

Фокус раніше писав, що курорт "Буковель" 12 грудня відкрив двері для відпочивальників. Низький сезон на курорті вважається з 12 по 18 грудня.