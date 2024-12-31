Уволить нельзя: ОГП не зашел доказательств "фейковой" инвалидности у прокуроров Хмельницкой области

В резолютивной части заключения указано, что объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию о неправомерном получении инвалидности прокурорами невозможно без проведения процессуальных действий.

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Офис Генпрокурора не уволил ни одного из 67 хмельницких прокуроров, о которых журналисты сообщали, что они получили "липовую" инвалидность. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Так, ЦПК направил запрос в Офис Генпрокурора относительно служебного расследования по поводу получения прокурорами Хмельницкой области инвалидности. Однако ОГП сообщил, что не смог даже подтвердить факт неправомерного получения инвалидности ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры.

"По результатам служебного расследования 09.12.2024 составлено заключение, которое 13.12.2024 утверждено исполняющим обязанности Генерального прокурора. В резолютивной части заключения указано, что учитывая ограниченность средств служебного расследования объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", — отмечает Генпрокуратура в ответ на запрос ЦПК.

Как отмечает ЦПК, ОГП не смог подтвердить подделку инвалидности, а следовательно и уволить прокуроров "с инвалидностью" не могла бы.

Ранее Офис генпрокурора также сообщил, что во время служебного расследования о злоупотреблениях по получению инвалидности были уволены 5 прокуроров, еще 7 — уволены с административных должностей. Однако ОГП не указал, что речь идет именно об увольнении хмельницких прокуроров.

Напомним, что ранее Юрий Бутусов сообщил, что председатель МСЭК Татьяна Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области. Из всего руководства прокуратуры области и ее структурных подразделений пенсию не оформил только руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры Александр Гончар.

Впоследствии прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник отреагировал на распространение информации о фиктивной группе инвалидности у 50 прокуроров Хмельницкой области. Он оказался в списке, но отметил, что травму получил на работе и оформил инвалидность еще до начала полномасштабного вторжения.