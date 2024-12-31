Звільнити не можна: ОГП не зайшов доказів "фейкової" інвалідності у прокурорів Хмельниччини

У резолютивній частині висновку зазначено, що обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про неправомірне отримання інвалідності прокурорами неможливо без проведення процесуальних дій.

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Офіс Генпрокурора не звільнив жодного з 67 хмельницьких прокурорів, про яких журналісти повідомляли, що вони отримали "липову" інвалідність. Про це пише Центр протидії корупції.

Так, ЦПК надіслав запит до Офісу Генпрокурора щодо службового розслідування з приводу отримання прокурорами Хмельницької області інвалідності. Проте ОГП повідомив, що не зміг навіть підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури.

"За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні", – зазначає Генпрокуратура у відповідь на запит ЦПК.

Як зазначає ЦПК, ОГП не зміг підтвердити підробку інвалідності, а отже і звільнити прокурорів "з інвалідністю" не могла б.

Раніше Офіс генпрокурора також повідомив, що під час службового розслідування про зловживання з отримання інвалідності було звільнено 5 прокурорів, ще 7 – звільнено з адміністративних посад. Однак ОГП не вказав, що йдеться саме про звільнення хмельницьких прокурорів.

Нагадаємо, що раніше Юрій Бутусов повідомив, що голова МСЕК Тетяна Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині. З усього керівництва прокуратури області та її структурних підрозділів пенсію не оформив лише керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Олександр Гончар.

Згодом прокурор Хмельницької області Олексій Олійник відреагував на поширення інформації щодо фіктивної групи інвалідності у 50 прокурорів Хмельниччини. Він виявився у списку, але зазначив, що травму отримав на роботі і оформив інвалідність ще до початку повномасштабного вторгнення.