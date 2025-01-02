Находился под действием алкоголя: во Львове 19-летний парень повредил Ханукальную менору (видео)

Случай произошел 30 декабря 2024 года. Компания друзей прогуливалась по вечернему Львову и одному из них пришла в голову мысль погасить Ханукию.

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Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестный повредил Менору, установленную на руинах синагоги на улице Валовой во Львове. Об этом сообщает полиция.

В видео, которое распространили в местных telegram-каналах, мужчина подошел к Ханукии и повредил кабель, который питал подсвечник электротоком, после чего он погас. За кадром был слышен мужской смех.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины.

Уже через день злоумышленника разоблачили оперативники криминальной полиции и следователи Львовского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками Управления криминального анализа полиции Львовщины.

Им оказался 19-летний местный житель. Парень рассказал, что в момент перерезания провода ножом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о сообщение юноше о подозрении. Санкция ст.178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Также решается вопрос процессуального статуса и других трех участников, которые находились рядом и снимали событие на видео.

Портал Jewish News отмечал, что Ханукальную менору (Ханукию) еврейская община города установила на месте руин синагоги "Золотая Роза" впервые за десятилетия. Синагога была уничтожена нацистами, а ее остатки были объявлены памятником архитектуры местного значения.

Напомним, певица Катя Чили возмутилась установлением еврейского символа в Киеве. По ее мнению, на Майдане должен стоять украинский символ Рождества.

В 2023 году житель Киевской области демонстративно "справил нужду" на Ханукию, установленную на Майдане. Нарушителя нашли и задержали.