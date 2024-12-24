Разница в полчаса: во Львове на одной улице попрощались с героями и установили Рождественский Дидух (фото)

Городской голова Андрей Садовый поделился фотографиями прощания с четырьмя павшими героями и торжественного предрождественского шествия и отметил, что фото сделаны на одной улице с разницей в полчаса.

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24 декабря, накануне Рождества, во Львове на одной улице провели прощание с павшими на передовой воинами и установление традиционного рождественского украшения — дидуха из колосьев в форме трезубца, символа благополучия и единения. Фотографии опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый поделился фото, сделанными с разницей в полчаса на одной улице Фото: Facebook/Андрій Садовий

Глава города сообщил, что сегодня львовская община попрощалась с четырьмя героями, которые отдали жизнь в бою за Украину: Иваном Андреивым, Юрием Попиком, Виталием Кришталем и Ярославом Семчишиным.

Через полчаса по той же улице прошло торжественное шествие с колядой и установило четырехметровый рождественский дидух в форме трезубца на площади Ангелов в центре города.

"Пусть это будет напоминанием о цене каждого дня нашего временного пребывания на этой Богом данной земле", — отметил Андрей Садовый.

Несколькими часами ранее городской голова поделился видео праздничного установления во Львове рождественского украшения из колосков.

"Во Львове устанавливают традиционный рождественский дидух — символ достатка, единства и семейного тепла", — написал Садовый.

Украинцы отмечают большой церковный праздник — Рождество — 25 декабря по григорианскому календарю. Сегодня, 24 декабря, готовят Святой ужин, который начинают есть с появлением первой звезды на небе. Перед ужином хозяин традиционно заносил в дом дидух — сноп пшеницы или ржи, который является символом благополучия и связи с предками.

Напомним, 14 декабря кинорежиссер и актер Олесь Санин сообщил о гибели на фронте актера и воина Якова Ткаченко. Он воплотил разбойника Ивана Сабата в фильме "Довбуш" и воина УПА Хмару в фильме "Червоный". Яков Ткаченко дважды получал ранения и возвращался в строй. В 2023 году мобилизовался, однако впоследствии решил вернуться на службу.