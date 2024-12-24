Різниця у пів години: у Львові на одній вулиці попрощалися з героями та встановили Різдвяний Дідух (фото)

Міський голова Андрій Садовий поділився світлинами прощання з чотирма полеглими героями й урочистої передріздвяної ходи та зазначив, що фото зроблені на одній вулиці з різницею у пів години.

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24 грудня, напередодні Різдва, у Львові на одній вулиці провели прощання з полеглими на передовій воїнами та встановлення традиційної різдвяної прикраси — дідуха з колосків у формі тризуба, символу добробуту та єднання. Світлини опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова Андрій Садовий поділився фото, зробленими з різницею в пів години на одній вулиці Фото: Facebook/Андрій Садовий

Голова міста повідомив, що сьогодні львівська громада попрощалася з чотирма героями, які віддали життя у бою за Україну: Іваном Андреївим, Юрієм Попиком, Віталієм Кришталем та Ярославом Семчишиним.

За пів години тією самою вулицею пройшла урочиста хода з колядою та встановила чотириметрового різдвяного дідуха у формі тризуба на площі Ангелів у центрі міста.

"Нехай це буде нагадуванням про ціну кожного дня нашого тимчасового перебування на цій Богом даній землі", — зазначив Андрій Садовий.

Кількома годинами раніше міський голова поділився відео святкового встановлення у Львові різдвяної прикраси з колосків.

"У Львові встановлюють традиційний різдвяний дідух – символ достатку, єдності та родинного тепла", — написав Садовий.

Українці відзначають велике церковне свято — Різдво — 25 грудня за григоріанським календарем. Сьогодні, 24 грудня, готують Святу вечерю, яку починають їсти з появою першої зірки на небі. Перед вечерею господар традиційно заносив до хати дідух — сніп пшениці чи жита, який є символом добробуту та зв'язку з пращурами.

Нагадаємо, 14 грудня кінорежисер та актор Олесь Санін повідомив про загибель на фронті актора та воїна Якова Ткаченка. Він втілив опришка Івана Сабата у фільмі "Довбуш" і воїна УПА Хмару в стрічці "Червоний". Яків Ткаченко двічі отримував поранення та повертався в стрій. У 2023 році мобілізувався, однак згодом вирішив повернутися на службу.