Перебував під дією алкоголю: у Львові 19-річний хлопець пошкодив Ханукальну менору (відео)

Випадок стався 30 грудня 2024 року. Компанія друзів прогулювалася вечірнім Львовом й одному з них спала на думку погасити Ханукію.

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Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідомий пошкодив Менору, встановлену на руїнах синагоги на вулиці Валовій у Львові. Про це повідомляє поліція.

У відео, яке поширили у місцевих telegram-каналах, чоловік підійшов Ханукії та пошкодив кабель, який живив свічник електрострумом, після чого він згас. За кадром було чутно чоловічий сміх.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України.

Вже через день зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Ним виявився 19-річний місцевий житель. Хлопець розповів, що у момент перерізання дроту ножем він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо повідомлення юнаку про підозру. Санкція ст.178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Також вирішується питання процесуального статусу й інших трьох учасників, які перебували поряд та фільмували подію на відео.

Портал Jewish News зазначав, що Ханукальну менору (Ханукію) єврейська громада міста встановила на місці руїн синагоги "Золота Роза" вперше за десятиліття. Синагога була знищена нацистами, а її залишки було оголошено пам'яткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, співачка Катя Чилі обурилася встановленням єврейського символу в Києві. На її думку, на Майдані має стояти український символ Різдва.

У 2023 році житель Київської області демонстративно "справив нужду" на Ханукію, встановлену на Майдані. Порушника знайшли і затримали.