Надвигается похолодание и мокрый снег: прогноз погоды на завтра (карта)

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует морозы до -7 градусов ночью до конца недели. Тепло должно вернуться в Украину с понедельника.

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Холодный атмосферный фронт принесет изменения в погоду в Украине завтра, 3 января. Температура воздуха упадет на несколько градусов, а на севере, западе и в центре пройдут дожди с переходом в мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, в Украине похолодает до 0...+2 градусов.

В центральных областях страны температура будет держаться в пределах +1...+5, на юге, еще порадует теплом до +6...+12.

На Харьковщине также станет холоднее до +1...+5 градусов. В Луганской и Донецкой областях еще продержится тепло от +5 до +8, однако позже похолодает и там.

Ветер ожидается порывистый и преимущественно северо-западный.

Холодный атмосферный фронт, который продвигается по Европе, вызовет дожди с мокрым снегом на западе, севере, в центре и в Харьковской области. В остальных регионах осадков не будет, говорит синоптик.

Она прогнозирует, что похолодание до -2...-7 градусов ночью продлится до понедельника 6 января, а на следующей неделе в Украину снова вернется тепло.

"А сегодня греемся, любуемся солнцем, у кого есть, делаем заранее стирку, уборку, все, что требует электроэнергии. Ведь понятно, что с приходом похолодания появится высокая вероятность отключений", — отметила Диденко.

Карта атмосферных фронтов над Европой Фото: facebook Наталка Диденко

Погода в Киеве завтра

Для столицы на завтра синоптик прогнозирует похолодание до 0...+2 градусов. Возможен дождь с переходом в мокрый снег, а северо-западный ветер будет досаждать порывами.

Наталка Диденко предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за гололеда и отмечает, что падение столбика термометра может отразиться на состоянии метеозависимых людей.

"Такая резкая смена погоды может негативно сказаться на самочувствии, возможны головная боль, сонливость, обострение сердечно-сосудистых недугов, облачное настроение", — пишет специалист.

Погода на завтра от Укргидрометцентра на завтра от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре так же предупреждают о вероятности дождей и мокрого снега на севере, западе и в центре страны. В северных областях и в Карпатах температура воздуха днем будет опускаться до -1. На юге и востоке будет держаться от +5 до +9, в Крыму — до +10. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.

Укргидрометцентр также прогнозирует дожди со снегом на большинстве территории Украины Фото: Скриншот

Напомним, 2 января Центральная геофизическая обсерватория сообщила, что за 2024 год в столице Украины было зафиксировано более 50 температурных рекордов. Прошлый год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

Также СМИ 2 января писали об аномальном явлении на севере Африки: впервые за 50 лет Марокко посетила зима. В нескольких провинциях страны выпал снег, который местами достигает полуметра.