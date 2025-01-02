Насувається похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди на завтра (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морози до -7 градусів вночі до кінця тижня. Тепло має повернутися до України з понеділка.

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Холодний атмосферний фронт принесе зміни до погоди в Україні від завтра, 3 січня. Температура повітря впаде на кілька градусів, а на півночі, заході та в центрі пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, в Україні похолодає до 0…+2 градусів.

У центральних областях країни температура триматиметься в межах +1…+5, на півдні, ще потішить теплом до +6…+12.

На Харківщині також стане холодніше до +1…+5 градусів. В Луганській і Донецькій областях ще протримається тепло від +5 до +8, однак пізніше похолоднішає й там.

Вітер очікується рвучкий і переважно північно-західний.

Холодний атмосферний фронт, який просувається Європою, спричинить дощі з мокрим снігом на заході, півночі, у центрі та в Харківській області. В решті регіонів опадів не буде, каже синоптикиня.

Вона прогнозує, що похолодання до -2…-7 градусів вночі триватиме до понеділка 6 січня, а наступного тижня до України знову повернеться тепло.

"А сьогодні гріємося, милуємося сонцем, у кого є, робимо наперед прання, прибирання, усе, що потребує електроенергії. Бо ж зрозуміло, що з приходом похолодання з`явиться висока ймовірність вимкнень", — зауважила Діденко.

Мапа атмосферних фронтів над Європою Фото: facebook Наталка Діденко

Погода у Києві завтра

Для столиці на завтра синоптикиня прогнозує похолодання до 0…+2 градусів. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг, а північно-західний вітер докучатиме поривами.

Наталка Діденко попереджає водіїв про небезпеку на дорогах через ожеледь і зазначає, що падіння стовпчика термометра може відобразитися на стані метеозалежних людей.

"Така різка зміна погоди може негативно позначитися на самопочутті, можливі головний біль, сонливість, загострення серцево-судинних недуг, хмарний настрій", — пише фахівчиня.

Погода на завтра від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі так само попереджають про ймовірність дощів і мокрого снігу на півночі, заході та в центрі країни. У північних областях і в Карпатах температура повітря вдень опускатиметься до -1. На півдні та сході триматиметься від +5 до +9, у Криму — до +10. Швидкість вітру сягатиме 7-12 м/с.

Укргідрометцентр також прогнозує дощі зі снігом на більшості території України Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 січня Центральна геофізична обсерваторія повідомила, що за 2024 рік у столиці України було зафіксовано більше 50 температурних рекордів. Минулий рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

Також ЗМІ 2 січня писали про аномальне явище на півночі Африки: вперше за 50 років Марокко відвідала зима. У кількох провінціях країни випав сніг, який місцями сягає півметра.