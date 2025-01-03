Как будут действовать платные медуслуги с 1 января: в Минздраве прокомментировали изменения

Глава Минздрава Ляшко заявил, что ведомство будет анализировать популярные платные медицинские услуги и покрывать их за счет госбюджета. Пересмотр таких выплат больницам за предоставленные оплачиваемые услуги будет происходить на ежегодной основе.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что с 1 января этого года изменился порядок регулирования платных услуг в больницах. Об этом он заявил во время рабочего визита в Тернопольскую область, сообщает "Укринформ".

По словам чиновника, в украинских больницах до этого были платные услуги, однако новое постановление от 1 января внесло ряд изменений по вопросу регулирования платных услуг.

"С 1 января мы обновили редакцию постановления, которое регулирует предоставление платных услуг в больницах. Появились коды-классификаторы, которые идентифицируют интервенции, которые не покрываются Программой медицинских гарантий", — отметил Ляшко.

Министр указывает, что медицинское ведомство ежегодно будет анализировать популярность платных услуг, с которыми обращаются люди. Также Минздрав и бюджетный комитет Рады будут искать средства, чтобы можно было сделать ряд платных услуг для украинцев бесплатными, чтобы уменьшить платный перечень.

Ляшко также отметил, что в соответствии с изменениями каждая больница, которая будет иметь контракт с Национальной службой здоровья, будет иметь покрытие таких выплат за счет Программы медицинских гарантий. Так рядовые украинцы смогут посмотреть, какие платные услуги не покрываются через государственные выплаты.

Напомним, Фокус сообщал о том, как с 1 января пациенты без направления будут получать услуги платно. По словам экс-заместителя министра здравоохранения Натальи Лисневской, только врач может определить, что та или иная услуга важна пациенту.

Также мы рассказывали, что во Львове ввели платный вызов скорой помощи. Стоимость будет зависеть от расстояния — в пределах Львова бригада будет приезжать за 1000 гривен, а вызов за город обойдется в сумму от 2 до 3 тыс.