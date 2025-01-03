Як діятимуть платні медпослуги з 1 січня: в МОЗ прокоментували зміни

Глава МОЗ Ляшко заявив, що відомство аналізуватиме популярні платні медичні послуги та покриватиме їх коштом держбюджету. Перегляд таких виплат лікарням за надані оплачувані послуги відбуватиметься на щорічній основі.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що з 1 січня цього року змінився порядок регулювання платних послуг у лікарнях. Про це він заявив під час робочого візиту до Тернопільської області, повідомляє "Укрінформ".

За словами чиновника, в українських лікарнях до цього були платні послуги, однак нова постанова від 1 січня внесла низку змін щодо питання регулювання платних послуг.

"З 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори, які ідентифікують інтервенції, які не покриваються Програмою медичних гарантій", — зазначив Ляшко.

Міністр вказує, що медичне відомство щороку аналізуватиме популярність платних послуг, з якими звертаються люди. Також МОЗ і бюджетний комітет Ради будуть шукати кошти, щоби можна було зробити низку платних послуг для українців безкоштовними, аби зменшити платний перелік.

Ляшко також наголосив, що відповідно до змін кожна лікарня, яка матиме контракт з Національною службою здоров'я, матиме покриття таких виплат коштом Програми медичних гарантій. Так пересічні українці зможуть подивитися, які платні послуги не покриваються через державні виплати.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як з 1 січня пацієнти без направлення отримуватимуть послуги платно. За словами ексзаступниці міністра охорони здоров'я Наталії Лісневської, лише лікар може визначити, що та чи інша послуга важлива пацієнту.

Також ми розповідали, що в Львові запровадили платний виклик швидкої допомоги. Вартість залежатиме від відстані — в межах Львова бригада приїжджатиме за 1000 гривень, а виклик за місто обійдеться в суму від 2 до 3 тис.