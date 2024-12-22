З 1 січня пацієнти без направлення будуть отримувати послуги платно: деталі

За словами ексзаступниці міністра охорони здоров'я Наталії Лісневської, лише лікар може визначити, що та чи інша послуга важлива пацієнту.

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З 1 січня 2025 року без направлення лікаря всі процедури в медзакладах будуть платними. Звернення до лікаря без направлення скасовується, заявила адвокатка, заступниця міністра охорони здоров'я 2014-2015 років Наталя Лісневська в ефірі "Київ24".

"Це скасовується. Це можна пояснити, чому. Тому що дуже багато таких самозвернень, коли вони виявляються непотрібними. Тому логіку процесу в цьому є. Дійсно, особа спостерігається і при будь-якій необхідності вона має направлення, причому електронне направлення, папірці носити не треба. Ми вже з цим почали працювати, вже нарешті знаємо, що ця система працює", — зазначила вона.

Вона зазначила, що змінились форми оплати, а заклади контрактуються з Національною службою здоров'я України. Тому питання оплати послуг треба було переглянути. Відтепер новою постановою чітко врегульовуватиметься питання платних послуг та яким чином це все буде кореспондуватись. Якщо ж пацієнт не ведеться сімейним або спеціалізованим лікарем, послуги він може отримати лише на платній основі.

"Без направлення лікаря вважається, що це не чітко визначено, чи це йому треба, чи це йому не треба. Тільки лікар може визначити, що ця послуга пацієнту важлива", — відмітила вона.

Адвокатка додала, що все, що прогарантовано державою, є безкоштовним. Якщо заклади здатні надавати послуги понад медичними гарантіями, то вони можуть це робити це за плату.

Надання медичними закладами платних послуг: що відомо

Нагадаємо, що 5 липня 2024 року Міністерство охорони здоров'я повідомило, що уряд визначив перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій. Відповідна постанова "Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб" була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України, але набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Відповідно до документа пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги у наступних випадках:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки й оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Додамо. що 17 грудня стало відомо, що у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який зобов'яже чоловіків з інвалідністю віком від 25 до 60 років пройти повторні огляди з 1 квітня до 1 листопада наступного року. Громадяни, яким при встановленні інвалідності не було зазначено строк повторного огляду, можуть проходити його за власним бажанням або за зверненням опікуна, якщо особа позбавлена дієздатності.

Зазначимо, що в четвер, 19 грудня Верховна Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК. "За" проголосувала більшість нардепів.