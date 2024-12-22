С 1 января пациенты без направления будут получать услуги платно: детали

По словам экс-заместителя министра здравоохранения Натальи Лисневской, только врач может определить, что та или иная услуга важна пациенту.

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С 1 января 2025 года без направления врача все процедуры в медучреждениях будут платными. Обращение к врачу без направления отменяется, заявила адвокат, заместитель министра здравоохранения 2014-2015 годов Наталья Лисневская в эфире "Киев24".

"Это отменяется. Это можно объяснить, почему. Потому что очень много таких самообращений, когда они оказываются ненужными. Поэтому логика процесса в этом есть. Действительно, лицо наблюдается и при любой необходимости оно имеет направление, причем электронное направление, бумажки носить не надо. Мы уже с этим начали работать, уже наконец знаем, что эта система работает", — отметила она.

Она отметила, что изменились формы оплаты, а учреждения контрактуются с Национальной службой здоровья Украины. Поэтому вопрос оплаты услуг надо было пересмотреть. Отныне новым постановлением будет четко регулироваться вопрос платных услуг и каким образом это все будет корреспондироваться. Если же пациент не ведется семейным или специализированным врачом, услуги он может получить только на платной основе.

"Без направления врача считается, что это не четко определено, это ему надо или это ему не надо. Только врач может определить, что эта услуга пациенту важна", — отметила она.

Адвокат добавила, что все, что прогарантировано государством, является бесплатным. Если учреждения способны предоставлять услуги сверх медицинских гарантий, то они могут это делать это за плату.

Предоставление медицинскими учреждениями платных услуг: что известно

Напомним, что 5 июля 2024 года Министерство здравоохранения сообщило, что правительство определило перечень случаев, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, которые не покрываются программой медицинских гарантий. Соответствующее постановление "Некоторые вопросы предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц" было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины, но вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно документу пациенты или другие физические и юридические лица будут полностью оплачивать медицинские услуги в следующих случаях:

обращение пациента без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

предоставление медуслуг учреждениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами;

предоставление медуслуг в учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, которые не относятся к прикрепленному контингенту;

предоставление медуслуг, которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Добавим. что 17 декабря стало известно, что в Верховной Раде рассматривают законопроект, который обяжет мужчин с инвалидностью в возрасте от 25 до 60 лет пройти повторные осмотры с 1 апреля до 1 ноября следующего года. Граждане, которым при установлении инвалидности не был указан срок повторного осмотра, могут проходить его по собственному желанию или по обращению опекуна, если лицо лишено дееспособности.

Отметим, что в четверг, 19 декабря Верховная Рада приняла в целом о ликвидации МСЭК. "За" проголосовало большинство нардепов.