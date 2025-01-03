Одна из самых дорогих картин: Госкино потратило почти 24 млн гривен на фильм "Почему я убил Бандеру"

Бюджетные средства на производство фильмов активно выделяли в канун Нового года. Очередная историческая лента расскажет об агенте КГБ Богдане Сташинском, убийце лидера украинского националистического движения XX века.

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Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило из бюджета Украины почти 24 миллиона гривен на создание национального игрового полнометражного фильма "Почему я убил Бандеру". Соответствующий тендер появился на площадке Prozorro.

В расследовании издания "Главком" говорится, что фильм "Почему я убил Бандеру" вошел в пятерку самых затратных. Государственное агентство Украины по вопросам кино в канун нового года активно выделяло бюджетные деньги на производство фильмов: заключено почти 50 договоров на общую сумму до полумиллиарда гривен.

Фильм "Почему я убил Бандеру" вошел в пятерку самых затратных

Больше всего денег от Госкино (30 миллионов гривен) получило ООО "Анимаград" на анимационный фильм "Наша Файта". Его главный герой, 30-летний заправщик, собирается идти воевать в подразделение "Чопские пираты", состоящее из бывших контрабандистов Закарпатья. Компания-производитель фильма записана на киевлян Ирину Костюк, Сергея Коннова и Сергея Созановского.

Производством фильма займется кинокомпания "Ганзафильм", регулярно получающая государственные средства на съемки. Ее бенефициаром значится Юлия Кравченко.

Новая лента повествует об агенте КГБ Богдане Сташинском, убийце лидера украинского националистического движения XX века Степана Бандеры. Речь идет о событиях 1962 года, где на судебный процесс над Сташинским в немецкий город Карлсруэ прибывает высокопоставленный деятель ОУН Степан Ленкавский с делегацией украинцев.

При этом один из агентов службы безопасности ОУН по имени Тарас хочет убить Сташинского, отомстив за Бандеру.

Напомним, дочь погибшего общественного деятеля Ирина Фарион ранее заявила, что ее мать стала "новейшим проводником украинской нации". София Семчишин утверждает, что "бандеризация Украины станет теперь и фарионизацией".

Фокус ранее писал о традиционном факельном шествии во Львове 1 января в честь 116-го дня рождения Степана Бандеры. Сотни его участников шли с сине-желтыми флагами по центральным улицам города и кричали патриотические лозунги.