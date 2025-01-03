Одна з найдорожчих картин: Держкіно витратило майже 24 млн гривень на фільм "Чому я вбив Бандеру"

Бюджетні кошти на виробництво фільмів активно виділяли напередодні Нового року. Чергова історична стрічка розповість про агента КДБ Богдана Сташинського, вбивцю лідера українського націоналістичного руху XX століття.

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Державне агентство України з питань кіно виділило з бюджету України майже 24 мільйони гривень на створення національного ігрового повнометражного фільму "Чому я вбив Бандеру". Відповідний тендер з'явився на майданчику Prozorro.

У розслідуванні видання "Главком" ідеться про те, що фільм "Чому я вбив Бандеру" увійшов до п'ятірки найбільш витратних. Державне агентство України з питань кіно напередодні нового року активно виділяло бюджетні гроші на виробництво фільмів: укладено майже 50 договорів на загальну суму до півмільярда гривень.

Фільм "Чому я вбив Бандеру" увійшов до п'ятірки найбільш витратних

Найбільше грошей від Держкіно (30 мільйонів гривень) отримало ТОВ "Анімаград" на анімаційний фільм "Наша Файта". Його головний герой, 30-річний заправник, збирається йти воювати в підрозділ "Чопські пірати", що складається з колишніх контрабандистів Закарпаття. Компанія-виробник фільму записана на киян Ірину Костюк, Сергія Коннова та Сергія Созановського.

Виробництвом фільму займеться кінокомпанія "Ганзафільм", яка регулярно отримує державні кошти на зйомки. Її бенефіціаром значиться Юлія Кравченко.

Нова стрічка оповідає про агента КДБ Богдана Сташинського, вбивцю лідера українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери. Йдеться про події 1962 року, де на судовий процес над Сташинським до німецького міста Карлсруе прибуває високопоставлений діяч ОУН Степан Ленкавський із делегацією українців.

При цьому один з агентів служби безпеки ОУН на ім'я Тарас хоче вбити Сташинського, помстившись за Бандеру.

Нагадаємо, дочка загиблого громадського діяча Ірина Фаріон раніше заявила, що її мати стала "новітнім провідником української нації". Софія Семчишин стверджує, що "бандеризація України стане тепер і фаріонізацією".

Фокус раніше писав про традиційну смолоскипну ходу у Львові 1 січня на честь 116-го дня народження Степана Бандери. Сотні її учасників йшли з синьо-жовтими прапорами центральними вулицями міста і кричали патріотичні гасла.