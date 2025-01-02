"Бандеризация" Украины теперь станет "фарионизацией": дочь убитого языковеда (видео)

София Семчишин отмечает, что "фарионизация" должна стать целью жизни украинцев.

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Языковед, политик и общественный деятель Ирина Фарион, в честь которой во Львове открыли улицу, стала новейшим проводником Украинской нации. Об этом заявила дочь погибшей София Особа (Семчишин).

Она отметила, что смерть стала бессмертием как самой Ирины Фарион, так и идеи нации, которую она исповедовала, за которую она боролась и за которую отдала жизнь.

"Бандеризация страны станет теперь и фарионизацией, потому что это должно стать целью жизни украинцев", — отметила София Семчишин.

Дочь Ирины Фарион София Семчишин вместе с детьми Евой и Дмитрием Фото: Львівська міська рада

"Постигаем героический чин Ирины Фарион как служение и подвиг", — подчеркнула она.

Напомним, в среду, 1 января, по центру Львова в 116-й день рождения Степана Бандеры прошло факельное шествие. Участники акции, держа в руках сине-желтые флаги, выкрикивали патриотические лозунги.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион погибла 19 июля. На нее было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

25 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, 18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, первая улица имени Ирины Фарион в Украине появилась в Ивано-Франковске. Местные депутаты переименовали в честь языковеда улицу Гвардейскую.