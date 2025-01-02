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Україна Вбивство Ірини Фаріон

"Бандеризація" України тепер стане "фаріонізацією": донька вбитої мовознавиці (відео)

Софія Семчишин, Львів, онуки Фаріон
Фото: Львівська міська рада | Софія Семчишин під час відкриття вулиці імені Ірини Фаріон

Софія Семчишин наголошує, що "фаріонізація" має стати метою життя українців.

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Мовознавиця, політикиня та громадська діячка Ірина Фаріон, на честь якої у Львові відкрили вулицю, стала новітнім провідником Української нації. Про це наголосила донька загиблої Софія Особа (Семчишин).

Вона зазначила, що смерть стала безсмертям як самої Ірини Фаріон, так і ідеї нації, яку вона сповідувала, за яку вона боролася та за яку віддала життя.

"Бандеризація країни стане тепер і Фаріонизацією, бо це має стати метою життя українців", — зазначила Софія Семчишин.

Львів, Фаріон, Семчишин Fullscreen
Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин разом із дітьми Євою та Дмитром
Фото: Львівська міська рада

"Осягаймо героїчний чин Ірини Фаріон як служіння і подвиг", — наголосила вона.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, центром Львова у 116-й день народження Степана Бандери пройшла смолоскипна хода. Учасники акції, тримаючи в руках синьо-жовті прапори, вигукували патріотичні гасла.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірина Фаріон загинула 19 липня. На неї було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Жінку в критичному стані доставили до лікарні, але медикам не вдалося її врятувати.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, перша вулиця імені Ірини Фаріон в Україні з'явилася в Івано-Франківську. Місцеві депутати перейменували на честь мовознавиці вулицю Гвардійську.