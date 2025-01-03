"Если бы вы не выбрали клоуна": сотрудник ТЦК жестко ответил женщине, - соцсети (видео)

По словам мужчины в военной форме, сына женщины не забрали бы в ВСУ, если бы украинцы "не выбрали клоуна". Очевидно, в ходе конфликта речь шла о действующих властях Украины.

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Мужчина в военной форме во время конфликта на улице резко ответил женщине, сына которого мобилизовали в армию. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

"Если бы вы не выбрали клоуна, вашего сына не забирали бы", — сказал он.

При этом женщина ему отвечает, что "за клоуна не голосовала". Как утверждается в соцсетях, это был сотрудник ТЦК.

В то же время детальное место съемки видео и другие подробности ситуации неизвестны. Судя по доступным кадрам, инцидент мог случиться в населенном пункте Калиновка Киевской области.

Конфликт с ТЦК мог случиться в населенном пункте Калиновка

Очевидно, в ходе конфликта речь шла о действующей власти Украины. Сотрудник ТЦК мог иметь в виду выборы президента Украины Владимира Зеленского.

Фокус ранее писал о конфликте в ​​Полтаве между местным жителем и военным ТЦК. Мужчине могли сломать ногу, его госпитализировали медики после ссоры.

Журналисты ранее выясняли, есть ли сотрудники ТЦК на горнолыжном курорте "Буковель". Из-за дороговизны в этом году очередей на курорте не наблюдалось.