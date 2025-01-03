"Якби ви не вибрали клоуна": співробітник ТЦК жорстко відповів жінці, — соцмережі (відео)

За словами чоловіка у військовій формі, сина жінки не забрали б до ЗСУ, якби українці "не вибрали клоуна". Очевидно, під час конфлікту йшлося про чинну владу України.

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Чоловік у військовій формі під час конфлікту на вулиці різко відповів жінці, сина якої мобілізували в армію. Відео інциденту поширилося в соцмережах.

"Якби ви не вибрали клоуна, вашого сина не забирали б", — сказав він.

При цьому жінка йому відповідає, що "за клоуна не голосувала". Як стверджується в соцмережах, це був співробітник ТЦК.

Водночас детальне місце зйомки відео та інші подробиці ситуації невідомі. Судячи з доступних кадрів, інцидент міг статися в населеному пункті Калинівка Київської області.

Конфлікт із ТЦК міг статися в населеному пункті Калинівка

Очевидно, під час конфлікту йшлося про чинну владу України. Співробітник ТЦК міг мати на увазі вибори президента України Володимира Зеленського.

Фокус раніше писав про конфлікт у Полтаві між місцевим жителем і військовим ТЦК. Чоловікові могли зламати ногу, його госпіталізували медики після сварки.

Журналісти раніше з'ясовували, чи є співробітники ТЦК на гірськолижному курорті "Буковель". Через дорожнечу цього року черг на курорті не спостерігалося.