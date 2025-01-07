Пенсионное удостоверение можно получить в "Дії": как это сделать

Документ пригодится тем пенсионерам, которые находятся за границей или тем, кто лично не может посетить ПФУ.

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Пенсионный фонд Украины запустил сервис для оформления пенсионного удостоверения — теперь можно получить е-удостоверение и использовать его в "Дії" без бумажной версии. Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Преимуществами такого документа является скорость, удобство и безопасность. В правительстве отметили, что для его получения лица должны быть в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Как заказать электронное удостоверение

Алгоритм действий для получения е-удостоверения:

войти на вебпортал ПФУ;

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения" и перейти на "Электронное удостоверение (без бумажного оригинала)";

заполнить и отправить заявление. Результат рассмотрения будет доступен в разделе "Мои обращения", после чего готовое пенсионное удостоверение появится в "Дії".

Для удостоверений по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет нужно добавить их вручную. Для этого нужно прокрутить документы в "Действия" и выбрать "Добавить документ — пенсионное удостоверение".

В Пенсионном фонде отметили, что е-пенсионное удостоверение подтверждает факт назначения пенсии и не требует дополнительного предъявления бумажного аналога. Получить его можно даже быстрее, чем обычный документ.

Такой документ будет полезным пенсионерам, которые находятся за границей и не могут посетить Украину для получения бумажного удостоверения. Также такая услуга понадобится тем, кто по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

В целом, по информации ПФУ, в Украине существует уже три варианта пенсионного удостоверения:

бумажное пенсионное удостоверение, которое можно получить, заполнив в сервисном центре Пенсионного фонда Украины анкету или отправив заявление на изготовление документа через веб-портал электронных услуг ПФУ, или мобильное приложение "Дія";

электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты, которое выдавалось АО "Ощадбанк";

е-пенсионное удостоверение.

Напомним, что в 2025 году пенсионерам повысят выплаты. Больше всего это будет касаться граждан, которые давно вышли на заслуженный отдых.

Добавим, что некоторые женщины в Украине имеют возможность досрочно выйти на пенсию. Это касается 50-летних гражданок при наличии необходимого страхового стажа.