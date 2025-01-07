Пенсійне посвідчення можна отримати в "Дії": як це зробити

Документ стане у нагоді тим пенсіонерам, які знаходяться за кордоном або ж тим, хто особисто не може відвідати ПФУ.

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Пенсійний фонд України запустив сервіс для оформлення пенсійного посвідчення — тепер можна отримати е-посвідчення та використовувати його в "Дії" без паперової версії. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України.

Перевагами такого документа є швидкість, зручність та безпечність. В уряді наголосили, що для його отримання особи мають бути в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду.

Як замовити електронне посвідчення

Алгоритм дій для отримання е-посвідчення:

увійти на вебпортал ПФУ;

перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення" та перейти на "Електронне посвідчення (без паперового оригіналу)";

заповнити та відправити заяву. Результат розгляду буде доступний у розділі "Мої звернення", після чого готове пенсійне посвідчення з'явиться у "Дії".

Для посвідчень за інвалідністю, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років потрібно додати їх вручну. Для цього потрібно прокрутити документи в "Дії" та вибрати "Додати документ — пенсійне посвідчення".

В Пенсійному фонді зазначили, що е-пенсійне посвідчення підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення паперового аналога. Отримати його можна навіть швидше, ніж звичайний документ.

Такий документ буде корисним пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення. Також така послуга знадобиться тим, хто з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Загалом, за інформацією ПФУ, в Україні існує вже три варіанти пенсійного посвідчення:

паперове пенсійне посвідчення, яке можна отримати, заповнивши в сервісному центрі Пенсійного фонду України анкету або надіславши заяву на виготовлення документа через вебпортал електронних послуг ПФУ, або мобільний застосунок "Дія";

електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки, яке видавалось АТ "Ощадбанк";

е-пенсійне посвідчення.

Нагадаємо, що у 2025 році пенсіонерам підвищать виплати. Найбільше це стосуватиметься громадян, які давно вийшли на заслужений відпочинок.

Додамо, що деякі жінки в Україні мають можливість достроково вийти на пенсію. Це стосується 50-річних громадянок за наявності необхідного страхового стажу.