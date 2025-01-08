Интернет-провокатор из Черкасс восхвалял Кадырова и скрывался в монастырях УПЦ МП

По данным следствия, 20-летний мужчина после начала полномасштабной войны публиковал в соцсетях посты в поддержку оккупантов. А также распространял фейки об украинских военных и призывал их сложить оружие.

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Служба безопасности Украины задержала прокремлевского провокатора, который более двух лет скрывался в монастырях УПЦ (МП) и пытался бежать за границу. Об этом СБУ сообщила в среду, 8 января.

Задержанным оказался 20-летний житель Черкасс, который после начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал оккупантов в социальных сетях. Он публиковал сообщения в поддержку рашистов, восхвалял Кадырова и подчиненные ему группировки боевиков, которые воюют против Украины, и распространял фейки об украинских военных, призывая их сложить оружие.

В июле 2022 года мужчина получил подозрение по статье 436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников). Однако за день до избрания меры пресечения он сбежал из своего дома.

По данным СБУ, сначала он скрывался в женском монастыре УПЦ (МП) в Черкасской области, а затем перемещался в Тернопольскую и Черновицкую области.

На Буковине провокатор снова нашел убежище в храме УПЦ (МП), работая там разнорабочим в обмен на укрытие. В то же время он разрабатывал нелегальные маршруты для пересечения границы в ЕС и даже начал изучать иностранный язык, готовясь к побегу.

СБУ задержала подозреваемого вблизи мужского монастыря на Буковине. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, 6 января СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных в Киевской области.

1 октября в Днепропетровской области разоблачили военного ВСУ, который передавал РФ информацию о передвижении западной техники и местоположении самолетов F-16.