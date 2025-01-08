Інтернет-провокатор з Черкас вихваляв Кадирова і переховувався в монастирях УПЦ МП

За даними слідства, 20-річний чоловік після початку повномасштабної війни публікував в соцмережах пости на підтримку окупантів. А також поширював фейки про українських військових та закликав їх скласти зброю.

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Служба безпеки України затримала прокремлівського провокатора, який понад два роки переховувався у монастирях УПЦ (МП) та намагався втекти за кордон. Про це СБУ повідомила у середу, 8 січня.

Затриманим виявився 20-річний житель Черкас, який після початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримував окупантів у соціальних мережах. Він публікував дописи на підтримку рашистів, вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України, і поширював фейки про українських військових, закликаючи їх скласти зброю.

У липні 2022 року чоловік отримав підозру за статтею 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ і глорифікація її учасників). Однак за день до обрання запобіжного заходу він втік зі свого дому.

За даними СБУ, спершу він переховувався у жіночому монастирі УПЦ (МП) на Черкащині, а потім переміщався до Тернопільської та Чернівецької областей.

На Буковині провокатор знову знайшов прихисток у храмі УПЦ (МП), працюючи там різноробочим в обмін на укриття. Водночас він розробляв нелегальні маршрути для перетину кордону до ЄС і навіть почав вивчати іноземну мову, готуючись до втечі.

СБУ затримала підозрюваного поблизу чоловічого монастиря на Буковині. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, 6 січня СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт серед військових у Київській області.

1 жовтня у Дніпропетровській області викрили військового ЗСУ, який передавав РФ інформацію про пересування західної техніки та місце розташування літаків F-16.