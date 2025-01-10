В Музее истории Киева хотели презентовать книгу о Булгакове: в КГГА отреагировали, подробности

Сейчас Михаил Булгаков признан символом российской имперской политики, однако музей не намерен оспаривать экспертное заключение УИНП.

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Департамент Культуры Киевской городской государственной администрации отменил проведение презентации книги "Киев Михаила Булгакова", которая должна была состояться 14 января в 17:00. Об этом говорится на Facebook-странице департамента.

"Департамент не был проинформирован о проведении этого мероприятия и мы обязательно выясним все обстоятельства и сделаем все, чтобы подобное не происходило в будущем. Сейчас презентация отменена", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на издание книги и ее презентацию бюджетные средства не выделялись.

Отмена презентации книги: позиция музея

Представители Музея истории Киева в комментарии "Суспільному" сообщили, что презентация книги "Киев Михаила Булгакова" должна была состояться в музее, поскольку публичное освещение этого писателя не является вне закона. Там добавили, что в целом музей переосмыслил концепцию и сейчас он больше рассказывает о Киеве эпохи национально-освободительной борьбы начала ХХ века.

"Издание книги и все промовитраты происходили за счет издательства "АДЕФ-Украина". Книга представляет собой фоторассказ о Киеве начала ХХ века — большое и трагическое время, пережитое городом и писателем", — рассказали в Музее истории Киева, добавив, что издательство проведет ее в другом месте.

Презентация книги "Киев Михаила Булгакова": что предшествовало

Напомним, что в вестибюле Музея истории Киева появился баннер анонса презентации книги "Киев Михаила Булгакова" 14 января. Об этом сообщил общественный деятель, председатель правления в Благотворительный фонд "Героика" Олег Слабоспицкий.

Он отметил, что книга была издана в 2025 г. при поддержке музея истории Киева и музея М. Булгакова. Вступительное слово в книге написала директор музея истории Киева Диана Попова.

"Фактически на 11-й год войны с россиянами презентуют книгу о "Киеве глазами русского мира", — добавил общественный деятель.

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова на своей странице в Facebook отметила, что в этой книге не идет речь об описании биографии и творчества Булгакова.

"Это именно агитка с романтизацией российской оптики в отношении Киева. Агитка, которая вышла в 1993 году и вот зачем-то переиздана", — добавила она.

Ксения Семенова сообщила, что написала городскому голове депутатское обращение с требованием отменить презентацию. Она напомнила, что экспертная комиссия украинского института национальной памяти признала Михаила Булгакова символом российской имперской политики.

Напомним, из школьной программы предмета Зарубежная литература в 2022 изъяли ряд российских и белорусских авторов. В частности, убрали также книги Михаила Булгакова.

Добавим, что Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти признала писателя Михаила Булгакова символом российской имперской политики. Там назвали дальнейшее пребывание в публичном пространстве памятников в его честь инструментом пропаганды России.