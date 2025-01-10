В Музеї історії Києва хотіли презентувати книгу про Булгакова: у КМДА відреагували, подробиці

Наразі Михайло Булгаков визнаний символом російської імперської політики, однак музей не має намір оскаржувати експертний висновок УІНП.

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Департамент Культури Київської міської державної адміністрації скасував проведення презентації книги "Київ Михайла Булгакова", яка мала відбутися 14 січня о 17:00. Про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту.

"Департамент не було поінформовано про проведення цього заходу і ми обов'язково з'ясуємо всі обставини і зробимо все, щоб подібне не відбувалось в майбутньому. Наразі презентацію скасовано", — зазначили у відомстві.

Там додали, що на видання книги та її презентацію бюджетні кошти не виділялись.

Скасування презентації книги: позиція музею

Представники Музею історії Києва в коментарі "Суспільному" повідомили, що презентація книги "Київ Михайла Булгакова" мала відбутися в музеї, оскільки публічне висвітлення цього письменника не є поза законом. Там додали, що загалом музей переосмислив концепцію й наразі він більше розповідає про Київ доби національно-визвольних змагань початку ХХ століття.

"Видання книги та всі промовитрати відбувалися коштом видавництва "АДЕФ-Україна". Книга являє собою фоторозповідь про Київ початку ХХ століття — великий і трагічний час, пережитий містом і письменником", — розповіли у Музеї історії Києва, додавши, що видавництво проведе її в іншому місці.

Презентація книги "Київ Михайла Булгакова": що передувала

Нагадаємо, що у вестибюлі Музею історії Києва з'явився банер анонсу презентації книги "Київ Михаїла Булгакова" 14 січня. Про це повідомив громадський діяч, голова правління у Благодійний фонд "Героїка" Олег Слабоспицький.

Він зазначив, що книга була видана у 2025 р. за підтримки музею історії Києва та музею М. Булгакова. Вступне слово в книзі написала директорка музею історії Києва Діана Попова.

"Фактично на 11-й рік війни з росіянами презентують книжку про "Кієв глазамі русского міра", — додав громадський діяч.

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова на своїй сторінці у Facebook зазначила, що в цій книзі не йдеться про опис біографії та творчості Булгакова.

"Це саме агітка із романтизацією російської оптики щодо Києва. Агітка, яка вийшла в 1993 році і ось чогось перевидана", — додала вона.

Ксенія Семенова повідомила, що написала міському голові депутатське звернення з вимогою скасувати презентацію. Вона нагадала, що експертна комісія українського інституту національної пам'яті визнала Михайла Булгакова символом російської імперської політики.

Нагадаємо, зі шкільної програми предмету Зарубіжна література у 2022 вилучили низку російських та білоруських авторів. Зокрема, прибрали також книги Михайла Булгакова.

Додамо, що Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. Там назвали подальше перебування в публічному просторі пам’ятників на його честь інструментом пропаганди Росії.