Руководителя Академии Сухопутных войск можно будет выбрать через "Армия+", — Зеленский

Курсанты в академии жаловались на травлю, унижение и буллинг. Позже стало известно о проверках в учебном заведении, по результатам которых одному из офицеров объявлено о подозрении и уволен руководитель Павел Ткачук.

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К назначению готовится новый начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий уже представили кандидатуры.

"Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения", — отметил Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, нового руководителя академии будут выбирать военнослужащие в приложении "Армия+". Опрос продлится до 17 января включительно.

Также в приложении стартует опрос относительно необходимых в академии изменений. Глава государства отметил, что по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

Ситуация с экс-начальником Национальной академии сухопутных войск: что известно

Напомним, в марте 2024 стало известно, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в учебном заведении. Также они сообщали об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось вносить деньги на покупку принтера, бумаги и моющих средств.

В марте 2024 года в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск. Позже правоохранители по подозрению в издевательстве над курсантами задержали офицера, который работал в академии. Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В начале декабря стало известно, что готовится приказ об увольнении руководителя учебного заведения, генерала Павла Ткачука. Его уволили в декабре.