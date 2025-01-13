Руководителя Академии Сухопутных войск можно будет выбрать через "Армия+", — Зеленский
Курсанты в академии жаловались на травлю, унижение и буллинг. Позже стало известно о проверках в учебном заведении, по результатам которых одному из офицеров объявлено о подозрении и уволен руководитель Павел Ткачук.
К назначению готовится новый начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий уже представили кандидатуры.
"Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения", — отметил Владимир Зеленский.
По словам Владимира Зеленского, нового руководителя академии будут выбирать военнослужащие в приложении "Армия+". Опрос продлится до 17 января включительно.
Также в приложении стартует опрос относительно необходимых в академии изменений. Глава государства отметил, что по итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.
Ситуация с экс-начальником Национальной академии сухопутных войск: что известно
Напомним, в марте 2024 стало известно, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в учебном заведении. Также они сообщали об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось вносить деньги на покупку принтера, бумаги и моющих средств.
В марте 2024 года в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск. Позже правоохранители по подозрению в издевательстве над курсантами задержали офицера, который работал в академии. Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
В начале декабря стало известно, что готовится приказ об увольнении руководителя учебного заведения, генерала Павла Ткачука. Его уволили в декабре.