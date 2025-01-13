Керівника Академії Сухопутних військ можна буде обрати через "Армія+", — Зеленський

Курсанти в академії скаржились на цькування, приниження та булінг. Пізніше стало відомо про перевірки у навчальному закладі, за результатами яких одному з офіцерів оголошено про підозру та звільнено керівника Павла Ткачука.

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До призначення готується новий начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вже представили кандидатури.

"Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення", — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, нового керівника академії вибиратимуть військовослужбовці у додатку "Армія+". Опитування триватиме до 17 січня включно.

Також у додатку стартує опитування щодо необхідних в академії змін. Очільник держави зазначив, що за підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії.

Ситуація з ексначальником Національної академії сухопутних військ: що відомо

Нагадаємо, в березні 2024 стало відомо, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг в навчальному закладі. Також вони повідомляли про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану "ротну касу", коли курсантам доводилося вносити гроші на купівлю принтера, паперу та мийних засобів.

У березні 2024 року у Сухопутних військах повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ. Пізніше правоохоронці за підозрою у знущанні з курсантів затримали офіцера, який працював в академії. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

На початку грудня стало відомо, що готується наказ про звільнення керівника навчального закладу, генерала Павла Ткачука. Його звільнили в грудні.