В ВРУ зарегистрировано постановление об увольнении министра Галущенко: причина, подробности (фото)

Нардеп Ярослав Железняк среди причин принятия такого решения назвал коррупцию в энергетике, проваленную работу по защите части энергетической инфраструктуры, неприемлемое поведение во время во время часа вопросов к правительству и откровенную ложь.

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Группа депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины постановление об увольнении министра энергетики Украины Германа Галущенко с занимаемой должности. Об этом можно узнать на сайте парламента.

Проект постановления об увольнении Германа Галущенко

Среди инициаторов — народный депутат Украины от политической партии "Голос", председатель подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (acquis ЕС), выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун и народный депутат от политической партии "Голос", председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти. Проект пока направлен на рассмотрение руководству, однако сам документ отсутствует на сайте.

Ярослав Железняк напомнил, что причинами решения являются:

системная коррупция в энергетике;

игнорирование вызовов на заседании Парламента и Комитетов, временных следственных комиссий;

попытки протянуть коррупционную схему "большого атомного строительства";

проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры;

потеря любой репутации среди партнеров;

откровенная ложь и манипуляции;

абсолютно неприемлемое поведение министра сегодня во время часа вопросов к правительству.

По словам народного депутата, в дальнейшем проект планируется рассмотреть в соответствующем комитете, а уже потом — в сессионном зале.

Увольнение министра энергетики Германа Галущенко: что известно

Процедура увольнения руководителя ведомства начата 10 января. Тогда Ярослав Железняк среди причин такого решения назвал схему "большого атомного строительства", проваленную работу по защите энергетической инфраструктуры и "абсолютную потерю любой репутации среди партнеров". Нардеп отметил, что абсолютно неприемлемым является "поведение министра во время часа вопросов к правительству".

Впоследствии стало известно, что Герман Галущенко, комментируя позицию представительства Еврокомиссии по вопросу достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС, якобы употребил термин"клерк среднего звена" в отношении посла ЕС Катарины Матерновой. Кроме этого, руководитель Минэнерго имел конфликт с нардепом от фракции "Голос" Инной Совсун.