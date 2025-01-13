У ВРУ зареєстрована постанова про звільнення міністра Галущенка: причина, подробиці (фото)

Нардеп Ярослав Железняк серед причин прийняття такого рішення назвав корупцію в енергетиці, провалену роботу по захисту частини енергетичної інфраструктури, неприйнятну поведінку під час під час години запитань до уряду та відверту брехню.

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Група депутатів зареєструвала у Верховній Раді України постанову про звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка із займаної посади. Про це можна дізнатись на сайті парламенту.

Проект постанови про звільнення Германа Галущенка

Серед ініціаторів — народний депутат України від політичної партії "Голос", голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун та народний депутат від політичної партії "Голос", голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України Ярослав Железняк. Проєкт наразі направлений на розгляд керівництву, однак сам документ відсутній на сайті.

Ярослав Железняк нагадав, що причинами рішення є:

системна корупція в енергетиці;

ігнорування викликів на засіданні Парламенту та Комітетів, тимчасових слідчих комісій;

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";

провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури;

втрата будь-якої репутації серед партнерів;

відверта брехня та маніпуляції;

абсолютно неприйнятна поведінка міністра сьогодні під час години запитань до уряду.

За словами народного депутата, надалі проєкт планується розглянути у відповідному комітеті, а вже потім — у сесійному залі.

Звільнення міністра енергетики Германа Галущенка: що відомо

Процедура звільнення керівника відомства розпочата 10 січня. Тоді Ярослав Железняк серед причин такого рішення назвав схему "великого атомного будівництва", провалену роботу зі захисту енергетичної інфраструктури й "абсолютну втрату будь-якої репутації серед партнерів". Нардеп зазначив, що абсолютно неприйнятною є "поведінка міністра під час години запитань до уряду".

Згодом стало відомо, що Герман Галущенко, коментуючи позицію представництва Єврокомісії щодо питання добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, нібито вжив термін "клерк середнього звена" стосовно посолки ЄС Катаріни Матернової. Окрім цього, керівник Міненерго мав конфлікт із нардепкою від фракції "Голос" Інною Совсун.