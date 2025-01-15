СМИ обязали удалять негативные комментарии о властях Украины: закон дает на это 3 дня

Украинские издания должны ограничить доступ к негативным онлайн-комментариям после определения суда об открытии производства. Под цензуру могут попасть оценки читателей с утверждениями о коррупции и других поступках чиновников.

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Украинским онлайн-СМИ не грозит ответственность за негативные комментарии читателей, если они удалят их в течение 3 дней с момента получения определения суда или жалобы, а также предписания Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Законопроект №11321 во втором чтении приняла 14 января Верховная Рада Украины.

В документе уточняется норма части 4 статьи 117 Закона "О медиа". Онлайн-медиа освобождаются от ответственности, если недостоверную информацию указали пользователи в разделах для комментариев или пользовательских публикаций на веб-сайте СМИ.

Однако есть важное условие — СМИ обязаны ограничить доступ к негативным комментариям в течение трех рабочих дней не только с момента получения жалобы, предписания Национального совета, но и определения суда об открытии производства.

"Судебно-юридична газета" проанализировала ряд судебных решений и отметила, что по решениям судов значительное количество украинских чиновников считает недостоверной информацию с негативным характером по отношению к ним.

Согласно принципам презумпции добропорядочности, недостоверной считается информация, если распространившее ее лицо не доказало противоположного. Возникает вопрос, обязаны ли теперь онлайн-медиа удалять комментарии читателей с утверждениями о коррупции или других негативных поступках должностных лиц, подчеркивают журналисты.

Напомним, американское издание The Washington Post потеряло более 200 000 подписчиков из-за решения ее владельца Джеффа Безоса не поддерживать кандидатов в президенты США.

Нацсовет ранее призывал украинские СМИ изменить стиль освещения мобилизации и работы сотрудников ТЦК. По мнению чиновников, в данной теме высока степень "распространения фейков со стороны врага".