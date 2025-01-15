ЗМІ зобов'язали видаляти негативні коментарі про владу України: закон дає на це 3 дні

Українські видання мають обмежити доступ до негативних онлайн-коментарів після ухвали суду про відкриття провадження. Під цензуру можуть потрапити оцінки читачів із твердженнями про корупцію та інші вчинки чиновників.

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Українським онлайн-ЗМІ не загрожує відповідальність за негативні коментарі читачів, якщо вони видалять їх протягом 3 днів із моменту отримання ухвали суду або скарги, а також припису Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Законопроєкт №11321 у другому читанні ухвалила 14 січня Верховна Рада України.

У документі уточнюється норма частини 4 статті 117 Закону "Про медіа". Онлайн-медіа звільняються від відповідальності, якщо недостовірну інформацію вказали користувачі в розділах для коментарів або користувацьких публікацій на вебсайті ЗМІ.

Однак є важлива умова — ЗМІ зобов'язані обмежити доступ до негативних коментарів протягом трьох робочих днів не тільки з моменту отримання скарги, припису Національної ради, а й ухвали суду про відкриття провадження.

"Судово-юридична газета" проаналізувала низку судових рішень і зазначила, що за рішеннями судів значна кількість українських посадовців вважає недостовірною інформацію з негативним характером щодо них.

Згідно з принципами презумпції доброчесності, недостовірною вважається інформація, якщо особа, яка її поширила, не довела протилежного. Виникає питання, чи зобов'язані тепер онлайн-медіа видаляти коментарі читачів із твердженнями про корупцію або інші негативні вчинки посадовців, підкреслюють журналісти.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post втратило понад 200 000 передплатників через рішення її власника Джеффа Безоса не підтримувати кандидатів у президенти США.

Нацрада раніше закликала українські ЗМІ змінити стиль висвітлення мобілізації та роботи співробітників ТЦК. На думку чиновників, у цій темі високий ступінь "поширення фейків з боку ворога".