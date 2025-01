"Хай допоможе нам Бог": як світові ЗМІ відреагували на інавгурацію Трампа

Деякі ЗМІ вийшли з цитатами 47-го президента США, але низка медіа вирішили висловити свої емоції на перших сторінках.

Інавгурація Дональда Трампа і початок його другого терміну на посаді президента США стали головними темами багатьох газет по всьому світу. Про це пише ВВС.

"Він повернувся... і веде війну з усім", — пише Daily Mirror, тоді як Times наголошує на тому, що вона називає "далекосяжним і войовничим політичним порядком Трампа". Португальське видання Publicо цитує самого Трампа, заявляючи, що "занепад Америки закінчився".

передовиця видання Publicо

The Guardian описує її як "радикальний струс світового порядку", тоді як міжнародне видання New York Times стверджує, що Трамп планує "демонстрацію сили, прямо з місця в кар'єр". А соціалістичне британське видання The Morning Star вийшло із заголовком: "Return of the village idiot" (повертайся в село, ідіоте!), натякаючи на любов Трампа до пісень групи Village People.

Передовиця The Morning Star

"Unleashed" — заголовок в iPaper, який вказує на іронію засудженого злочинця, який обіцяє перетворити те, що він назвав "занепадом країни". Але Financial Times стверджує, що Трамп повертається в Білий дім із ширшою підтримкою, ніж коли він пішов у 2021 році.

Передовиця Financial Times

Daily Star менш компліментарна. Перефразовуючи клятву, яку дають президенти в рамках церемонії інавгурації, вона говорить: "Хай допоможе нам Бог".

передовиця Daily Star

У повідомленні Politico йдеться, що Трамп уже побачив перше звільнення зі своєї адміністрації. Кажуть, що Вівек Рамасавамі залишає новий Департамент ефективності уряду всього за кілька тижнів після того, як було оголошено, що він очолить його разом з Ілоном Маском. Повідомляється, що мільярдер "відкинув його", що сайт описує як ознаку впливу пана Маска в Білому домі.

Утім, у британських ЗМІ Дональд Трамп ділить передовицю з новиною про те, що 18-річний Аксель Рудакубана зізнався в убивстві трьох дівчаток — шести, семи і дев'яти років — на танцювальному занятті в стилі Тейлор Свіфт у липні 2024 року в Саутпорті.

Тим часом інавгурація Дональда Трампа вже ознаменувалася кількома скандалами. Його соратник, мільярдер Ілон Маск, вітав натовп на Capital One Arena у Вашингтоні, піднявши руку в жесті, який історики називають "нацистським привітанням".

А глава Meta і мільярдер Марк Цукерберг під час церемонії двозначно витріщався в декольте Лорен Санчес, нареченої Джеффа Безоса, власника Amazon.

Сам Дональд Трамп уже підписав низку указів, серед яких перейменування гори Деналі, найвищої вершини Північної Америки, знову на гору Мак-Кінлі (раніше її перейменовував Барак Обама) і перейменування Мексиканської затоки на Затоку Америки.