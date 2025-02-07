Написи та статеві органи на вікнах: у Берліні розмалювали офіс автора реклами Meduza (фото)

Агентство Lure розробило рекламу для російського медіа Meduza — там де використовувались кадри з похорону Ярослава Базилевича, дружина й троє дітей яких загинули під час російської атаки на Львів восени 2024 року. Через деякий час офіс компанії розмалювали.

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Російське видання Meduza у своїй рекламі використало зображення українців, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. Після інциденту у Берліні (Німеччина) розмалювали офіс рекламного агентства Lure, яке розробило відео. Про це повідомляє медіа "Ґрунт".

"На фото — офіс берлінського рекламного агентства Lure, яке зробило рекламу для російського медіа Meduza", — так підписали фотографії у медіа.

В Telegram-каналі ASTRA додали, що графіті на будівлі компанії з'явилися вже до 3 лютого. Це сталось через день після того, як рекламний ролик розкритикували.

Рекламний ролик російського медіа: подробиці

Нагадаємо, що в рекламному ролику медіа Meduza, створеному агентством Lure з Берліна, показано українців, які втратили сім'ї та будинки. Вперше про нього стало відомо від Вікторії Фешак з української організації "Віче Берлін".

Жінка повідомила, що ролик крутили в берлінському кінотеатрі перед сеансом. Відео містило кадри війни, зокрема момент похорону дружини й дочок Ярослава Базилевича, який втратив сім'ю через удар ЗС РФ по Львову.

В організації "Вече Берлін" засудили цей ролик. Там заявили, що реклама Meduza прирівнює страждання російських журналістів у вигнанні до страждань українців, які стали жертвами війни.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували використання зображень українців, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, у рекламі Meduza. Речник МЗС Георгій Тихий закликав видалити "рекламний контент, який експлуатує українські страждання" з усіх платформ, а також попросити вибачення в українців, зображення яких використовували в ролику.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв зазначив, що компанія LURE видалила всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктувала партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах.

"Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів" означає завершення кампанії", — додав він.

Додамо, що уранці 4 вересня 2024 Збройні сили РФ атакували Львів за допомогою "шахедів" і ракет "Кинджал". Тоді в результаті атаки загинуло семеро людей.

Під час атаки по Львову загинула майже вся сім'я Базилевич. Живим залишився тільки чоловік Ярослав — він отримав поранення та перебував у критичному стані. Тоді він втратив дружину Євгенію та трьох доньок — Ярину, Дарину та Емілію.